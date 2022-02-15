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BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2022 BİLSEM sınavı tarihleri nedir?

BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri için öğrenci seçme dönemi başlıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de özel yetenekli çocukların ilgi alanlarına ve yetenekli oldukları konulara göre özel eğitim alabilecekleri BİLSEM dersliklerine öğrenci seçimi yapılacak. Bilindiği gibi öğrencilerin BİLSEM'de eğitim alabilmesi için BİLSEM yetenek sınavlarını geçebiliyor olması gerekiyor.

15.02.2022 - 09:53 | Güncelleme: GÜNDEM

  •  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri için öğrenci seçme dönemi başlıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de özel yetenekli çocukların ilgi alanlarına ve yetenekli oldukları konulara göre özel eğitim alabilecekleri BİLSEM dersliklerine öğrenci seçimi yapılacak. Bilindiği gibi öğrencilerin BİLSEM'de eğitim alınabilmesi için BİLSEM yetenek sınavlarını geçebiliyor olması gerekiyor. İşte BİLSEM Öğrenci Tanıma ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre BİLSEM sınavı tarihleri ve değerlendirme süreci ile ilgili detaylar...

  • Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler için 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde öğrenciler seçiliyor. Bu öğrencilerin belirlenmesinde sınıf öğretmenleri görev alıyor ve her öğrenci yetenek alanlarına göre aday gösterilen gösteriliyor. 

  • Özel yetenek alanlarına dair aday gösterilecek öğrencilerin aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 

     

    Aday gösterilen öğrenciler 2 Şubat 2022 tarihinden sonra ön değerlendirmeye alınmıştı. Ön değerlendirmeden geçen öğrenciler 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. 

    Değerlendirme sonucunda olumlu yanıt alan öğrenciler bireysel değerlendirmeye çalığırılacak. Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin isimleri 13 Mayıs 2022 tarihinden yayınlanacak. 

  • 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri BİLSEM için birteysel değerlendirme süreci olarakl belirlendi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler bu tarihlerde değerlendirilecek ve kazanan öğrencilerin isimleri 19 Ağustos'ta duyurulacak. 

    2022 BİLSEM kayıtları 29 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak, 9 Eylül 2022 tarihinde tamamlanacak. 

  • BİLSEM aday belirleme, değerlendirme ve kayıt sürecine dair detaylı bilgi için 2022 BİLSEM Öğrenci Tanıma ve Yerleştirme Kılavuzu'nu inceleyebilirsiniz. 

    2022 BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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