Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri için öğrenci seçme dönemi başlıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de özel yetenekli çocukların ilgi alanlarına ve yetenekli oldukları konulara göre özel eğitim alabilecekleri BİLSEM dersliklerine öğrenci seçimi yapılacak. Bilindiği gibi öğrencilerin BİLSEM'de eğitim alınabilmesi için BİLSEM yetenek sınavlarını geçebiliyor olması gerekiyor. İşte BİLSEM Öğrenci Tanıma ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre BİLSEM sınavı tarihleri ve değerlendirme süreci ile ilgili detaylar...