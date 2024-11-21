Resim, müzik, sanat, zihinsel yetenek gibi alanlara yerleşecek olan öğrenciler ve velileri, ''BİLSEM sınavı ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. u. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde BİLSEM sınav takvimi ve kılavuzu belli oldu. İşte BİLSEM sınav tarihleri