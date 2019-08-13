BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler, girdikleri bireysel değerlendirme sınavının sonuçlarını bekliyor. BİLSEM'de öğrenciler destek eğitimi, iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, yabancı dil gibi pek çok alanda eğitim görüyor. MEB ilk olarak 9 Ağustos'ta açıklayacağını duyurduğu BİLSEM mülakat sınavı sonuçlarını ileri bir tarihe erteledi. İşte BİLSEM mülakat sonuçları tarihi ve BİLSEM ile ilgili tüm detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçlarının 21 Ağustos 2019'da erişime açılacağı duyuruldu. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıdan BİLSEM sınav sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

2019 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 BİLSEM kayıtları, bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının arından 21 Ağustos'ta başlayacak. BİLSEM kayıtlarının son günü eski takvimde 6 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak kayıtların geç başlayacak olması nedeniyle, son kayıt gününün de ileriki bir tarihe alınması bekleniyor.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

BİLSEM'DE ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİYOR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.