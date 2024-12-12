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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        BİLSEM sınavına kısa süre kaldı. MEB tarafından BİLSEM giriş belgesi yayınlandı. Öğrenciler e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden giriş belgesi alınabiliyor. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 13:40 Güncelleme: 12.12.2024 - 13:40
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        • 1

          BİLSEM sınav tarihi merak ediliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte BİLSEM sınav giriş belgesi ve sınav tarihi bilgisi

        • 2

          BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.

        • 3

          BİLSEM SINAVI DETAYLARI

          MEB'den yapılan açıklamada; "Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.

          Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

          2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacaktır." denildi.

        • 4

          Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.

          BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

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