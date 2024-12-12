BİLSEM sınav giriş belgesi yayınlandı! BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?
BİLSEM sınavına kısa süre kaldı. MEB tarafından BİLSEM giriş belgesi yayınlandı. Öğrenciler e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden giriş belgesi alınabiliyor. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Peki BİLSEM sınavı ne zaman, hangi tarihte?
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BİLSEM sınav tarihi merak ediliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan BİLSEM sınavlarının ön değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı. İşte BİLSEM sınav giriş belgesi ve sınav tarihi bilgisi
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BİLSEM GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, giriş yerlerini gösteren belgelere e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişebilecekler.
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BİLSEM SINAVI DETAYLARI
MEB'den yapılan açıklamada; "Aday gösterilen öğrencilerin giriş belgeleri "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü"nde yayımlanmıştır.
Fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
2024-2025 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacaktır." denildi.
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Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 tarihinde başlayacak, 23 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek.
BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.