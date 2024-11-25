Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHİ | BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? 2024-2025 BİLSEM sınav takvimi

        BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihi! BİLSEM ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

        BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihi 2024-2025 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre BİLSEM sınavı, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, belirlenen ön değerlendirme başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki, BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, sınav ne zaman? İşte, 2024-2025 BİLSEM sınav takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 08:08 Güncelleme: 25.11.2024 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BİLSEM ön değerlendirme randevuları için araştırmalar hız kazandı. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği sınav, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar daha sonra bireysel değerlendirmeye katılacak. 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile BİLSEM sınav tarihi ve ön değerlendirme süreci detayları belli oldu. Peki, 2024-2025 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM ön değerlendirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

        • 2

          2024-2025 BİLSEM KILAVUZU YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

          Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuz ile BİLSEM ön değerlendirme başvuru tarihleri belli oldu.

        • 3

          BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025

          BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 6 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

          Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025’te ilan edilecek.

          Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

          11 Aralık’ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

        • 4

          2024-2025 BİLSEM TAKVİMİ

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, başvurular ve değerlendirme süreçleri şu şekilde ilerleyecek:

          25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

          11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

          21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

          28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        • 5

          03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

          10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

          10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

          26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        • 6

          14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

          4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

          7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

          14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

          28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Habertürk Anasayfa