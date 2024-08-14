BİLSEM kayıtları ne zaman? 2024 Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Yetenek alanlarına göre başarıları değerlendirilen öğrencilerin gündeminde BİLSEM kayıt tarihleri, gerekli evraklar listesi merak ediliyor. Peki Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte MEB 2024 BİLSEM kayıt işlemleri
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Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM kayıtları gündemde yer alıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'nde BİLSEM eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirilen sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin kayıt sırasında getirmesi gerekli evraklar listelendi. Peki BİLSEM kayıt tarihleri ne zaman? 2024 Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
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BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.
2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos’ta açıklandı.
Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi.
BİLSEM KAYIT TARİHLERİ: 2024 BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI MI?
BİLSEM kayıt tarihleri de belli oldu. Yayınlanan duyuruya göre, BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.
ÖĞRENCİNİN KAYIT BÖLGESİNDEKİ BİLSEM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER
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SINAV İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacak.
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