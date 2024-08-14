BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.

2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos’ta açıklandı.

Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi.

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ: 2024 BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI MI?

BİLSEM kayıt tarihleri de belli oldu. Yayınlanan duyuruya göre, BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

ÖĞRENCİNİN KAYIT BÖLGESİNDEKİ BİLSEM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ