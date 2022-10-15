Billur Kalkavan hayatını kaybetti

"KANSER TEDAVİSİ İYİ GİDİYORDU"



Kalkavan'ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sitemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu." dedi.

Bahadırlı cenaze törenine ilişkin olarak, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazaertesi günü defnederiz." ifadelerini kullandı.