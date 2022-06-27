Ünlü rock grubu 'Green Day'in solisti Billie Joe Armstrong, Amerikan vatandaşlığını bırakıp İngiltere’ye taşınacağını duyurdu.

Londra'da konser veren Grammy ödüllü rock şakıcısı, İngiltere'ye taşınmayı planladığını belirtti.

ABD'de 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi eleştiren 50 yaşındaki Armstrong, konserde "Buraya taşınıyorum." dedi.

Billie Joe Armstrong, "Şaka yapmıyorum. Önümüzdeki günlerde benden çok şey duyacaksınız." dedi.

'Green Day' grubunun ABD'yi eleştirdiği 'American Idiot' adında bir şarkısı bulunuyor.