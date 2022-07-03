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Bill Gates’in yatı Cennet Koyu'nda - Magazin haberleri

Bill Gates’in kızı Jennifer Bodrum'a geldi

Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates'in, geçen yıl Muğla’nın Bodrum ilçesine geldiği "Lana" isimli süperyatı, bu sene de Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. Lüks teknede bu kez Gates'in kızı Jennifer da vardı

03.07.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bill Gates'in 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yatı, yeniden Ege'nin mavi sularına geldi.

  • Forbes'ın yayınladığı listeye göre, 129 milyar dolarlık servtiyle dünyanın en zengin 4. kişisi olan Gates'in yatı, önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülendi.

  • 5 güvertesi bulunan, oturma ve dinlenme alanları, büyük yemek salonu, eğlence salonu, lüks odalar, spa merkezi, bar, jakuzi, spor salonu, hamam ve çok daha fazla detayı barındıran lüks yatta misafirler dikkat çekici bir şekilde karşılandı. O sırada ünlü iş adamının geçtiğimiz yıl evlenen kızı Jennifer'ın da yata geldiği anlaşıldı.

  • 'MEGA' KARŞILAMA

    Mega yatta çalışan tüm personelin, konukları karşılamak için merdivenlerde sıralandığı görüldü. Misafirler, adeta tören havasında bir kutlama ile karşılandı.

  • Geçtiğimiz yıl profesyonel at binicisi Nayel Nassar (31) ile nikah masasına oturan Jennifer Gates (26) süperyata girerken objektiflere böyle yansıdı.

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