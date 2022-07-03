5 güvertesi bulunan, oturma ve dinlenme alanları, büyük yemek salonu, eğlence salonu, lüks odalar, spa merkezi, bar, jakuzi, spor salonu, hamam ve çok daha fazla detayı barındıran lüks yatta misafirler dikkat çekici bir şekilde karşılandı. O sırada ünlü iş adamının geçtiğimiz yıl evlenen kızı Jennifer'ın da yata geldiği anlaşıldı.