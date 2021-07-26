İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bayramdan hemen önce, İstanbul Havaalanı’nda hizmet veren 700 taksiden 400’ünün çalışmasını durdurmuştu. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre sözkonusu 400 taksinin NTaksi denilen kendi yazılımlarını kullandıkları ve bu yazılımın İBB’nin taksimetre yazılımı olan İ-Taksi’yle entegre olmadığı, denetlenemediği belirlendi. NTaksi yazılımının, İBB’nin belirlediği taksimetre ücretiyle uyumlu olmadığı, bu yazılımla yüzde 8-10 arasında daha fazla taksimetre ücreti alındığı iddia edilmişti.

BAKANLIK HAVALİMANINDA SIKI DENETİM BAŞLATTI

İBB, Havalimanı’nda hizmet veren 400 taksiyi İBB’nin İTaksi uygulaması yerine kendi yazılımlarını kullandığı gerekçesiyle bağlamıştı. Kendi yazılımlarını kullanan taksilerin taksimetrelerinin yüzde 8-10 arasında fazla yazdığı iddia edilmişti. Esra Boğazlıyan’ın yazısı üzerine bugün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı havalimanı taksilerinde taksimetre denetimi başlattı.



