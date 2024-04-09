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        Haberler Dünya Bilim insanları ortaya koydu: Sonsuz kimyasallar dünya genelinde suda yaygın

        Bilim insanları ortaya koydu: "Sonsuz kimyasallar" dünya genelinde suda yaygın

        Araştırmacılar, "sonsuz kimyasalların" tehlikesini gözler önüne serdi. Yapılan çalışma, suların dünya çapında kirlendiğini gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:56 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:56
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        Yeni bir çalışmayla dünya çapında yüzey ve yer altı sularında "sonsuz kimyasalların" tehlikeli yoğunlukta olduğu bölgeler bulundu.

        CBC News'in haberine göre, Nature Geoscience dergisinde yayınlanan makalede, dünya çapında 45 bin su örneğinden elde edilen verilere göre, su örneklerinin "önemli kısmında" sonsuz kimyasal" olarak da bilinen perfloroalkil ve polifloroalkil maddelerin (PFAS) tavsiye edilen seviyelerin üzerinde olduğu bulundu.

        Bu maddelerin yüzey sularında ve insanların içme amaçlı kullandığı yer altı sularında yaygın olduğu ortaya konuldu.

        Dünyadaki su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerin haritası çıkarılan çalışmada, Avustralya, ABD ve Avrupa sıcak noktalar olarak belirlendi.

        Çalışmanın yazarlarından Denis O'Carroll, "Kaynak sularımızın çoğu PFAS yasal sınırlarının üzerinde." dedi.

        Araştırmayla, dünyanın dört bir yanından alınan yer altı suyu örneklerinin yüzde 69'unun Kanada'nın asgari standartlarını, yüzde 6'sının ise AB standartlarını aştığı bulundu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #bilim
        #su
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