Bilgisayar yavaşlamasının nedenleri: İşte bilgisayar yavaşlamasının çözümü

6. FAZLA ARKA PLAN UYGULAMASI

Arka planda çalışan çok fazla uygulama olması RAM'ı daha hızlı tüketir. Bu da bilgisayarın çabuk yavaşlamasına neden olur. Özellikle çok fazla açılan tarayıcı sekmeleri bilgisayarın RAM kapasitesini çok tüketir.