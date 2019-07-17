ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Bilgisayar Bilimleri 2019 taban puanı ve başarı sıralaması...

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Bilgisayar Bilimleri Bölümü sadece Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunmakta. 2018'de yapılan yerleştirmeler sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ne en düşük puan ve sıralama ile yerleşen adayın puanı 286,35834; başarı sıralaması ise 184000 olmuştur. Bilgisayar Bilimleri Bölümü'ne yerleşebilmek için adayların sayısal puan türündeki puan ve sıralamalarına göre tercih yapmaları gerekmektedir.