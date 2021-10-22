Aşıklar davette

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Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya, avukat Bilge Öztürk ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açmıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini ilan etmişti.

AŞIKLAR DAVETTE

Mutlu ilişkileri süren çift, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda gerçekleşen etkinlikte boy gösterdi. Davete birlikte katılan ikili, kamera karşısına geçmeyi de ihmal etmedi. Sevgilisi ile mutluluk pozu veren Öztürk, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

SÜRPRİZ AŞKA ANNEDEN ONAY

Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

Öztürk ise Bennu Gerede'ye, "Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi, çok saygı ve iyi ki..." sözleriyle yanıt vermişti.

TARKAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

43 yaşındaki Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkilinin 7 yıllık ilişkisi 2008'de sona ermişti.