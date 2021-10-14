Taze aşıklar ilk kez yan yana!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Avukat Bilge Öztürk, önceki gün sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek yemek yiyen çift, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından mekanın iç kısmına geçti.

Bir hayli mutlu oldukları gözlenen ikili, ardından muhabirleri atlatarak arka kapıdan ayrıldı.

SÜRPRİZ AŞKA ANNEDEN ONAY

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya, aradığı aşkı avukat Bilge Öztürk'te bulmuştu. İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.

Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

Öztürk ise Bennu Gerede'ye, "Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi, çok saygı ve iyi ki..." sözleriyle yanıt vermişti.

TARKAN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

43 yaşındaki Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. İkilinin 7 yıllık ilişkisi 2008'de sona ermişti.