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Bilge Öztürk: Bennu Gerede'yi çok severim! Daren Gerede Erkaya...

Bilge Öztürk: Bennu Gerede'yi çok severim

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Önal, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Öztürk, "Daren ile çok mutluyuz. Bennu'yu çok severim. Aramız çok iyi" dedi

30.03.2022 - 08:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bilge Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir kasaptan alışveriş yapan Öztürk, çıkışta muhabirlerin soruları yanıtladı.

  • "DOĞAL AKIŞINDA DEVAM EDİYORUZ"

    Uzun süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, ilişkisi hakkında konuştu.

    Öztürk, "Çok mutluyuz. 9'ncu ayımız oldu. Olduğumuz gibi doğal akışında devam ediyoruz. İnsan sevmek, aşık olmak diye bir şey var. Onun dışında, altında, üstünde herhangi bir şey aramak doğru değil." ifadelerini kullandı.

  • "BENNU'YU ÇOK SEVERİM"

    Sevgilisinin ailesiyle görüştüklerini de belirten Bilge Öztürk, "Bennu'yu çok severim. Aramız çok iyi. Benim kardeşlerim, onlar, anneler, anneanneler... Herkesin arası çok iyi." açıklamasını yaptı.

  • ARADIĞI MUTLULUĞU BULDU

    Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

  • SÜRPRİZ BİRLİKTELİĞE ANNEDEN ONAY

    Erkaya ile mutluluğunu gözler önüne seren Bilge Öztürk, birlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi ile paylaşmıştı. Sürpriz aşka ilk yorum ise anne Bennu Gerede'den gelmişti.

    Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." yorumunu yapmıştı.

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