Bilge Kral olarak anılan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 18. yılında anılıyor Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda liderlik eden Aliya İzetbegoviç'e derin bilgi birikiminden dolayı 'Bilge Kral' deniliyor. İşte Aliya İzetbegoviç hakkında merak edilenler...
ALİYA İZETBEGOVİÇ 'BİLGE KRAL' KİMDİR?
Aliya İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Şamats'ta dünyaya geldi. Miladi Müslimani (Genç Müslümanlar) isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucusu oldu.
1946 yılında tutuklandıkdı ve 1949 yılında kadar cezaevinde kaldı. 1970 yılında "İslam Deklarasyonu" eserini kaleme aldı. 1988 yılınıda çıkarılan bir afla serbest bırakıldı. 1990'da Demokratik Eylem Partisi'ni (SDA) kurdu. 18 Kasım 1990'da Bosna Hersek'te, yapılan ilk çok partili seçimde SDA, patlamentodaki 240 milletvekilliğinden 86'sını kazandı.
29 Şubat-1 Mart 1992'de Bosna'da bağımsızlık referandumu yapıldı. Bosna Hersek, 6 Nisan'da AB, 7 Nisan'da ABD tarafından bağımsız devlet olarak kabul edildi. Referandumun ardından, Bosna Hersek'e karşı etnik temizlik başlatıldı.
İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995 arasındaki savaşta halkına önderlik etti. 1995 yılında BM koruması altındaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te soykırım işlendi. 21 Kasım 1995'te Savaşı bitiren Dayton Altlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet ve bayrak bıraktı.
Ekim 2000'de rahatsızlığı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden çekildi.
Derin bilgi birikiminden dolayı 'Bilge Kral' olarak da anılan Aliya İzetbegoviç, 19 Ekim 2003 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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