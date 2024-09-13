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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Biletinial Almanya satışlarına başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Biletinial Almanya satışlarına başladı

        Biletinial, bu sene yurtdışı açılımı Pick a Seat ile Almanya'da faaliyet göstermeye başladı. Şirket, Bilişim 500 Plus'ın son 1 yılda en hızlı büyüyen 10 şirket sıralamasında ilk 5'te yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:29
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        Biletinial Almanya satışlarına başladı
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        Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu olan Biletinial, ana faaliyet alanı olan etkinlik biletlemesinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 katı satışı gerçekleştirdi. Bilişim 500 Plus’ın açıklamasına göre, Biletinial son 1 yılda en hızlı büyüyen 10 şirket sıralamasında ilk 5’te yer aldı.

        Elde edilen başarıyı değerlendiren CEO’su Ulaş Uslu, “Genç bir şirket olarak Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olmayı başardık. Bu başarı ivmesi yukarı yönlü olarak devam edecek. Geldiğimiz noktada yazılım ihracatı yapmaya da başladık. Pazarın büyümesine odaklanan bir strateji ile yolumuza devam ediyoruz. Deneyim öncelikli hizmet kalitemiz, ekosistem içindeki kapsayıcılığımız ve paydaşlarımıza sunduğumuz farklı iş modelleri bize bu başarıyı getirdi.. Elbette merkezinde insan ve eğlence ekosisteminin ihtiyaçlarını çözmek olan teknoloji yatırımlarımız arka plandaki gücümüz” diye konuştu.

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        ALMANYA'NIN DA BİLETİNİ KESMEYE BAŞLADI

        Şirket bu sene yurtdışı açılımı Pick a Seat ile Almanya’da da faaliyet göstermeye başladı.

        Vizyonunu “Global ölçekte bulut tabanlı bir eğlence platformu olmak” olarak ifade eden Uslu, “Genç bir şirket olarak Türkiye’nin en büyük yazılım şirketlerinden biri olmayı başardık. Yurtdışı açılımımız Pick a Seat ile Almanya’da da faaliyet göstermeye başladık. Bu başarı ivmesi yukarı yönlü olarak devam edecek” dedi. Almanya operasyonlarına hız verdiklerini belirten Uslu: “Bu ay Almanya’da “Kel Diva” tiyatro oyununun turnesini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Almanya'daki izleyiciler önümüzdeki aylarda Türkiye'den oldukça önemli tiyatro oyunları ve konserler ile buluşma imkanı bulacaklar. Avrupa’da Almanya ile birlikte Hollanda, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde de benzer açılımlar yapacağız” dedi.

        YAZILIM ÜRETİMİNE ODAKLANILMALI

        Yurtdışına açılımlarının aynı zamanda yazılım ihracatı anlamına da geldiğini vurgulayan CEO, Türkiye’nin gelecek vizyonu için yazılım ihracatına daha fazla odaklanılması gerektiğini, bu alanda çok büyük bir potansiyelin değerlendirmeyi beklediğini söyledi. Uslu, Biletinial’ın kendi yazımım setini geliştirerek Türkiye’de eğlence sektöründe yazılım ithalatı bağımlılığına gerçek anlamda bir alternatif yarattığının altını çizdi ve ekledi: “Teknolojik altyapımız ve partner çözüm paketimiz ile sektördeki dijital dönüşümü hızlandırdık. Sinema ve tiyatro gibi merkezler sağladığımız çözümlerle; gişe operasyonlarından kapı girişlerine, büfelerinden dijital ekranlarına, pazarlama ve müşteri yönetimine kadar tüm operasyon ve iş süreçlerini kendilerine sağladığımız çözümle tek merkezden gerçek zamanlı ve bütünleşik bir şekilde yönetme imkânına sahipler. Üstelik bunun için yüksek maliyetlere katlanmalarına da gerek kalmıyor.”

        EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ AMAÇLANIYOR

        Eğlence pazarının büyümesi için çaba harcadıklarını bu amaçla doğrultusunda pek çok farklı çalışmaları da bulunduğunu ifade eden Uslu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Eğlence alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan benzersiz bir deneyim sunarak erişilmesi için tüm süreçlerimize yapay zekayı entegre ediyoruz. Markalarla birlikte onların hedef kitlesi için de eğlence deneyimini şekillendirdiğimiz projelere başlıyoruz. Sektördeki oyuncuları farklı şekilde desteklemek üzere iş modelleri oluşturduk.”

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