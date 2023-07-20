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        Haberler Gündem Bilecik'te traktör altında kalan kişi öldü

        Bilecik'te traktör altında kalan kişi öldü

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 22:40
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        Bilecik'te traktör altında kalan kişi öldü
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        Alınan bilgiye göre, Hasan Özmen'in kullandığı traktör, köy içerisinde seyir halindeyken tekerleğin boşluğa düşmesi neticesinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri traktör altında kalan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özmen'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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