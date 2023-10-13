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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te servis otobüsü alev alev yandı

        Bilecik'te servis otobüsü alev alev yandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen servis otobüsü, kısa sürede büyüyen yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 03:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 06:01
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        Alev alan servis otobüsü küle döndü
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeyken alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        E.Ç. (52) idaresindeki servis otobüsü, Düzmeşe-Orhaniye köyleri arasında seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi.

        AA'nın haberine göre, sürücünün yol kenarına çektiği ve içinde yolcu bulunmayan otobüs bir süre sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sonucu servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.

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