Bilecik'te kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi

Çiftlik köyü Sivri tepe mevkisinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken alevler tekrar yükseldi. Bunun üzerine akşam saatlerinde söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının ilerlemesi üzerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Havanın kararması ile havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken, Bilecik ile çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; dün başladıktan 4 saat sonra kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar görmüştü.