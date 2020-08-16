Bilecik'te köprü bariyerlerine çarpan cipteki 7 kişi yaralandı.

Çakırpınar'dan Bilecik istikametine seyir halindeki Abdülkadir T. yönetimindeki 03 AAL 965 plakalı cip, virajda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.

Sürücü ile araçtaki A.T, S.T.O, S.T, A.Ç, Ş.T. ve N.Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik istikametine kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.