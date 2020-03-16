İHA

Bilecik'te, akaryakıt istasyonundaki lokantada çıkan yangın, idare binasına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü.

Bilecik- Bozüyük yolunun 15'inci kilometresinde akaryakıt istasyonunda, 2 katlı lokantada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek akaryakıt istasyonunun idari binasına da sıçradı. Olay yerine Bilecik, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt'ten çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, yangın pompa ve akaryakıt depolarına sıçramadan söndürüldü. Yangın kontrol alına alırken, olay yerine gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, açıklamada bulundu.

Tekin, yangının çok büyük olduğunu anlatarak, “Allah kimsenin başına vermesin. Çıkış sebebi henüz belli değil, yetkililerden bilgi alacağız yakında. Yangın kontrol altına alındı. Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bilecik, Bozüyük, Osmaneli, Bayırköy Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait ekipleri müdahaleye devam ediyorlar. Zarar büyük. Benzinlik yanındaki iş yeri tamamen kül olmuş. İnşallah tez zamanda toparlanacaklar, bizlerde Pazaryeri belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Şuan için herhangi bir tehlike söz konusu değil” dedi.