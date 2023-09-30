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        Haberler Gündem Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu - Güncel haberler

        Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, Sakarya Nehri'nde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:51 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:51
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        Bilecik'te 3 gündür aranan kişinin cansız bedeni bulundu
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        Osmaneli-Sakarya kara yolu yakınlarından geçen Sakarya Nehri'nde cansız beden gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından nehirden çıkarılan cansız bedenin Camikebir Mahallesi'nde yaşayan ve 3 gündür kayıp olarak aranan Murat Çam'a (43) ait olduğu belirlendi.

        Çam'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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