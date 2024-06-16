Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler

Sultagazi’de bulunan Satış ve Kesim alanına çok yakın bir yerde bulunan boş bir alanda da durum farklı değildi. Belediyenin günler öncesinden astığı “Burada Kurban Kesmek yasaktır" pankartlarına aldırış etmeyen vatandaşlar, kurbanları bu pankartların hemen yanında kesti.