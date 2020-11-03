Bıldırcın yumurtası; tavuk yumurtasına göre daha fazla vitamin ve mineral içermesiyle bilinmektedir. Protein açısından son derece zengin olan bıldırcın yumurtası aynı zamanda diğer yumurtalara kıyasla daha fazla türde amino asit içermesi bakımından bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olması dolayısıyla özellikle çocuklar için oldukça faydalıdır. Bıldırcın yumurtasının çocuklarda iştah arttırdığı da bilinir. Bronşit ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları ve öksürük, astım, nefes darlığı tedavisinde. Bu tarz rahatsızlıklar için bıldırcın yumurtasını şu şekilde tüketebilirsiniz: Bir tane bıldırcın yumurtası bardağa kırılır, bir kaşık bal ve biraz süt ile karıştırılır. 10 dakika beklendikten sonra 15 gün süre ile her gün taze olarak yapılıp içilebilir. Sonrasında ise üç ay süre ile ayda 4-5 kez tüketildikten sonra bırakılır. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var; bıldırcın yumurtasını çiğ tüketiyorsunuz.

Bıldırcın Yumurtasının Besin Değerleri Nedir?



1 adet bıldırcın yumurtasının besin değeri yaklaşık olarak şöyledir:

Karbonhidrat: 0,04 g

Protein: 1,2 g

Yağ: 1 g

Kolesterol: 76 mg

Potasyum: 13 mg

Kalsiyum: 6 mg

Sodyum: 12,70 mg

Demir: 0,34 mg

A vitamini: 14,04 IU

Bunların dışında, bıldırcın yumurtasının içinde; E vitamini, B 12 vitamini, riboflavin, folat ve pantotenik asit, magnezyum, fosfor ve çinko olduğu da biliniyor.

Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir?

• Kansızlığı Önler: Bıldırcın yumurtası demir bakımından da zengindir. Demir sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmaz oksijenin vücuttaki diğer organlara hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca demir kansızlığı da önler ve kan için yararlı olan potasyumu da içerir.

• Bağışık Sistemini Güçlendirir: Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara daha çabuk yakalanmanıza sebep olur. Bıldırcın yumurtası vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek demir içeriği ile bıldırcın yumurtası aynı zamanda vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerini artırmaya yardımcı olur.

• Taş Oluşumunu Engeller: Bıldırcın yumurtası; böbrek, safra kesesi ve karaciğer sağlığınız için önemlidir. Mesane taşlarının oluşumunu önler ve parçalanmasında yardımcı olur.

• Cinsel İsteği Arttırır: Bıldırcın yumurtası fosfor, proteinler ve vitaminler gibi pek çok önemli madde içerir. Bunlarda cinsel isteğinizi arttırır ve cinsel sağlığınızı olumlu yönde etkiler.

• Çocukların Sağlıklı Büyümesinde Etkilidir: Çocuklarınızda daha sağlıklı bir büyüme için haftada en az bir adet yumurta tüketmeleri önemlidir.

• Saç Kalitesini Arttırır: Bıldırcın yumurtası saçlarınızı daha parlak hale getirirken güçlenmesinde de önemli rol oynar. Uzun, güçlü ve parlak saçlar için bıldırcın yumurtası yemeyi ihmal etmeyin.

• Cilt Bakımında Kullanılır: Cildin daha parlak görünmesi ve ten renginin eşitlenmesinde önemli rol oynayan bıldırcın yumurtası son dönemlerde cilt bakım ürünlerinin çoğunda bulunmaktadır. Direkt olarak cilde sürülebileceği gibi cilt bakımında kullanılan yağlar ile de karıştırıp uygulanabilir. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.

• Bir türlü bitmek bilmeyen öksürükten tutun astıma dek uzanan birçok solunum sorununun iyileşme sürecine destek oluyor.

• Alerjik rahatsızlıkların baş göstermesini önemli ölçüde önlüyor.

• Bıldırcın yumurtası; içindeki bolca vitamin ve mineral sayesinde vücuda enerji veriyor, daha dinç hissetmemizi sağlıyor.

• Antioksidan özellikleri bulunduğundan vücudu tepeden tırnağa temizleme etkisi de gösterebiliyor, bu sayede en çok bilinen detoks yiyeceklerinden biri olarak kullanılıyor.

• İçindeki potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcı oluyor.

• Yüksek tansiyona olan olumlu etkileri nedeniyle kalp ve damar sağlığını da koruyor.

• Metabolizmayı hızlandırıyor. Bu etkisi nedeniyle iştah açıcı bir özellik de gösteriyor. Bu özelliği en çok iştahsız çocukların iştahını açmak için değerlendiriliyor.

• Ameliyat yaraları da dahil olmak üzere vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

• Bıldırcın yumurtası, içinde bolca A vitamini olduğundan göz sağlığını da destekliyor.

• Mide ülseri, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının düzelmesine yardımcı olur. Acı ve ağrınızı hafifletir, midenizi rahatlatır.

• Kandaki hemoglobin miktarını artırarak, ağır tonsinlerin kandan uzaklaşmasını sağlar. Böylece kansızlık tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.

• Tüberküloz, astım, diyabet ve damarsal gerginliğin tedavisine yardımcıdır.

• Kalp kasının güçlenmesini sağlar ve kan dolaşımının hızlanmasına yardım eder.