Bihter filmi ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter'ten ilk kareler
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, televizyon ekranlarının ardından, Bihter filmi ile karşımıza çıkıyor. Bihter filminin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper'in üstlendiği filmin senaryosunu Merve Göntem kaleme almaktadır. Bihter filminin ne zaman, nerede yayınlanacağı filmseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Bihter filminin yayınlanacağı tarih...
- 1
Türk edebiyatının en önemli eserlerinden olan Aşk-ı Memnu, dizinin ardından Bihter filmi ile izleyici ile buluşuyor. 2008-2010 yıllarına damga vuran dizi Bihter filmi ile geri dönüyor. Farah Zeynep Abdullah filmde Bihter Ziyagil karakterine can verecek. Peki, "Bihter filmi ne zaman yayınlanacak? Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter nerede yayınlanacak?" İşte Bihter filminden ilk kareler...
- 2
BİHTER FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
1900'lerin büyülü atmosferinde geçecek olan Bihter filmi 2023 yılının sonunda yayımlanacak.
- 3
BİHTER FİLMİ NEREDE YAYINLANACAK?
Başrollerinde Boran Kuzum, Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi yer aldığı Bihter filmi dijital platformda yayınlanması bekleniyor.
-
- 4
BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?
Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.
- 5
BİHTER FİLMİNİN KADROSUNDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.
- 6