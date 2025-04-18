Bihter filmi oyuncu kadrosu: Bihter filmi konusu nedir?
Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filmi, 18 Nisan Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper'in üstlendiği filmin senaryosu Merve Göntem tarafından kaleme alındı. Peki, "Bihter filmi konusu nedir? Bihter oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Bihter filmi konusu ve oyuncuları...
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Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un paylaştığı Bihter filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime'da yayınlanan Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayımlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, "Bihter filmi konusu nedir? Bihter oyuncuları kimler, ne zaman çekildi" İşte detaylar...
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BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.
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BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
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Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen Hala
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BİHTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.