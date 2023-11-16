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        Haberler Televizyon Bihter filmi konusu gerçek hikaye mi? Bihter filmi diziden uyarlama mı?

        Bihter filmi konusu gerçek hikaye mi, diziden uyarlama mı?

        Bihter filmi hikayesi, filmin yayınlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin ardından Bihter filmi de gündeme geldi. Amazon Prime üzerinden 16 Kasım günü yayınlanan Bihter filmi konusunun nereden uyarlandığı merak konusu oldu. İşte Bihter filmi konusu hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:29
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        • 1

          Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Bihter filmi 16 Kasım Perşembe günü Amazon Prime üzerinden yayınlandı. Sevilmeye aç genç bir kadın olan Bihter'in yaşça kendisinden büyük Adnan ile evlenmesini konu alan filme ilişkin olarak "Bihter filmi konusu gerçek hikaye mi, diziden uyarlama mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte Bihter filmi hikayesi hakkında merak edilenler...

        • 2

          BİHTER FİLMİ YAYINLANDI

          Senaryosunu Merve Göntem'in kaleme aldığı "Bihter" filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu Bihter filmi 16 Kasım Perşembe günü Amazon Prime üzerinden yayınlandı.

        • 3

          BİHTER FİLMİ UYARLAMA MI?

          Bihter filmi Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" eserindeki hikayeyi anlatıyor.

        • 4

          BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

          Sevilmeye aç Bihter; zengin, saygıdeğer, ancak yaşça kendisinden büyük Adnan’ı, toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için bir çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ona olan ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder.

        • 5

          Bihter, Adnan’ın ailesinin genç ve yakışıklı üyesi Behlül’le yasak aşk yaşayacak ve bu aşk için ölmeyi bile göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter’in kendini keşfetme ve özgürlük arayışına ne hanımı olduğu yalıdaki insanlar ne de yaşadığı dönem hazırdır.

        • 6

          BİHTER FİLMİ OYUNCULARI

          Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, konuk oyuncu olarak ise Ebru Özkan ve Tilbe Saran yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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