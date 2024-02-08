Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.942,99 %1,13
        DOLAR 30,6012 %0,01
        EURO 33,0816 %0,32
        ALTIN 2.000,03 %-0,08
        FAİZ 42,91 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 22,00 %0,61
        BITCOIN 44.695,00 %1,15
        GBP/TRY 38,6809 %0,27
        EUR/USD 1,0784 %0,10
        BRENT 79,12 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 3.270,05 %-0,08
        Haberler Ekonomi Girişimcilik BİGG Cube Incubation'dan girişimcilere çağrı - Girişimcilik Haberleri

        BİGG Cube Incubation'dan girişimcilere çağrı

        Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, BİGG Cube Incubation Programı ile teknoloji ve yenilikçi iş fikri olan genç girişimcilere hayallerini gerçekleştirmek için çağrı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        BİGG Cube Incubation'dan girişimcilere çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation, teknoloji ve yenilikçi iş fikri olan girişimci adaylarına yönelik İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sakarya Teknokent, Sanofi, Türk Telekomünikasyon ve Başkent Üniversitesi ile birlikte BİGG Cube Incubation programını başlattı.

        BİGG Cube Incubation programında akıllı ulaşım, temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında iş fikri olan girişimler desteklenecek.

        Teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine 900 bin TL’ye kadar TÜBİTAK’tan yatırım desteği sağlayan BİGG Cube Programına, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar başvurabiliyor.

        REKLAM

        Programa kabul edilen girişimcilere teknik ve dikey mentörlük, mevcut durum ve stratejik analizler, iş birliği ağlarından faydalandırma, iş planı hazırlama, proje yazımı atölye çalışmaları gibi destekler sağlanacak.

        BİGG Cube Incubation Programı kapsamında girişimciler, Cube Incubation’ın uluslararası standartlarda sunduğu ofis, ıslak kuru laboratuvar ve temiz oda imkanlarından da yararlanacak.

        Girişimciler, Teknopark İstanbul’un sunacağı geniş network sayesinde çeşitli şirketlerle görüşme imkanı bulabilecek ve derin teknoloji tabanlı geliştirmeler yapan girişimlerle aynı ekosistemde çalışmalarını yapabilecek.

        Ayrıca girişimciler Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla patent desteğinin yanında dijital medya ve PR çalışmaları kapsamında sunulan desteklerden de yaralanabilecek.

        İmkan ve destekler sunan BİGG Cube Incubation programına başvurabilmek için daha önce Teknogirişim Sermayesi ya da TÜBİTAK 1512 ve 1812 desteği almamış olmak ve herhangi bir şirkette ortaklığın bulunmaması gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Habertürk Anasayfa