Dijital yayın platformu Netflix'in yeni projesi Bir Başkadır isimli dizide karşımıza çıkacak olan Bige Önal merak konusu oldu. Peki Bige Önal kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

BİGE ÖNAL KİMDİR?

Bige Önal, 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal'ın kızıdır. Annesi de eski manken Mine Baysan'dır. 9 yaşındayken anne babası boşanmıştır. Özel Saint Benoît Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu.

28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de oynamaya başlayan Elde Var Hayat adlı dizide Bige Önal Yeliz karakterini canlandırırken oyuncu kariyeri başlamıştır. Şimdilerde FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı isimli dizide Selin karakterine hayat veriyor ve Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır'da yer alıyor.