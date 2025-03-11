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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO ünlü şef Venditti’yi ağırlıyor

        BİFO ünlü şef Venditti’yi ağırlıyor

        Borusan Sanat, Mart ayında müzikseverlere unutulmaz iki konser sunuyor. 13 Mart Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, şef Nil Venditti yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Beethoven, Casella ve Bellini'nin ölümsüz eserlerini seslendirecek. Cazın yenilikçi temsilcisi Mike Casey ise 14 Mart'ta Borusan Müzik Evi'nde sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:08
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        BİFO ünlü şef Venditti'yi ağırlıyor
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        Parlak uluslararası kariyeriyle dikkat çeken orkestra şefi Nil Venditti, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) şef kürsüsüne konuk oluyor. Venditti yönetimindeki BİFO, 13 Mart Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde Beethoven, Casella ve Bellini’nin yapıtlarını müzikseverler ile buluşturacak.

        Nil Venditti
        Nil Venditti

        BİFO'nun başarılı başkemancısı Pelin Halkacı Akın ve viyolonsel grup şefi Çağ Erçağ ile Türkiye'nin yetenekli ve genç piyanistlerinden Can Çakmur “Klasik Karşılaşmalar” konseriyle müzikseverlere rengârenk bir müzik akşamı sunacak.

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        Can Çakmur
        Can Çakmur

        Konser öncesinde, Aydın Büke ve Serhan Bali’nin gerçekleştireceği söyleşi, saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM Meydan Fuaye’de izlenebilecek. Bu keyifli söyleşide, Beethoven, Casella ve Bellini’nin yaşamöyküleri ve eserleri hakkında keyifli bir söyleşi dinleyicileri bekliyor.

        Mike Casey, Borusan Müzik Evi’nde

        Mike Casey
        Mike Casey

        Yenilikçi düzenlemeleriyle bilinen caz müzisyeni Mike Casey, 14 Mart'ta Borusan Müzik Evi'nde olacak. Sébastien Beliah (bas gitar) ve Adam Zagórski’nin (davul) katılımıyla gerçekleşecek konser, cazseverlere konser vaat ediyor. Spotify ve Amazon Music'in "En İyi Caz" listelerinde yer alan Mike Casey, cazı farklı müzik türleriyle harmanlayarak avangart bir tarz yaratıyor.

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        borusansanat.tv’de BİFO ve Borusan Müzik Evi’nden iki konser

        Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen’i ağırladığı geleneksel yeni yıl konseri ise 23 Mart Pazar günü 11.30’da yayında olacak. Burak Özdemir, barok müzik topluluğu Musica Sequenza ile “Amour Fou” ismini verdikleri projede Händel'in belki de şimdiye kadar yazılmış en muhteşem aryalarını bir performans eserine dönüştürerek dinleyiciye sunuyor. Borusan Müzik Evi’ndeki konser 29 Mart Cumartesi saat 20.00’de borusansanat.tv’de izleyiciyle buluşacak. Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp diledikleri konser yayınını diledikleri yerde izleyebiliyorlar.

        Pelin Halkacı Akın
        Pelin Halkacı Akın
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        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Borusan sanat
        #Nil Venditti
        #Can Çakmur
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