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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO ile Enstrümanların Dünyası

        BİFO ile Enstrümanların Dünyası

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın üyelerinin çalgılarıyla olan hikâyelerini anlattıkları 'BİFO ile Enstrümanların Dünyası' adlı programın ilk bölümü 6 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 00:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:56
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        BİFO ile Enstrümanların Dünyası
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        Borusan Sanat ve Alper Bahçekapılı / Etraf Studio işbirliğiyle, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın üyelerinin çalgılarıyla olan hikâyelerini anlattıkları bir program izleyiciyle buluşuyor. “BİFO ile Enstrümanların Dünyası” adlı bu program, BİFO’nun 13 üyesinin enstrümanlarıyla olan ilişkilerini anlattıkları keyifli bir sohbeti içeriyor.

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        Enstrümanlarıyla ekran karşısına geçen BİFO üyeleri arasında Aslı Erşen (trombon), Ayşin Kiremitçi (obua), Bahtiyar Önder (tuba), Bülent Evcil (flüt), Cavit Karakoç (fagot), Çağ Erçağ (viyolonsel), Efdal Altun (viyola), Sercan Büyükedes (klarnet), Kübra Çadırcıoğlu Uyar (korno), Müşfik Galip Uzun (vurmalı sazlar), Nilay Sancar (keman), Onur Özkaya (kontrbas) ve Sarper Kaynak (piyano) yer alıyor. Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen bu keyifli söyleşide müzisyenler hem enstrümanlarıyla tanışma hikâyelerini anlatıyor hem de küçük ezgilerle enstrümanlarının seslerini tanıtıyorlar.

        Alper Bahçekapılı ve ekibinin hazırladığı “BİFO ile Enstrümanların Dünyası” isimli programın ilk bölümü 6 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Borusan Sanat Youtube kanalında yayınlanacak. Her Pazar bir bölümü yayına girecek program, ilerleyen günlerde de Borusan Sanat’ın çevrimiçi video platformu borusansanat.tv’den izlenebilecek.

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        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Borusan sanat
        #Alper Bahçekapılı
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