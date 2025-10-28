Habertürk
        BİFO'dan Saygun'a Armağan konseri

        BİFO'dan Saygun'a Armağan konseri

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 6 Kasım'da öncü bestecimiz Ahmed Adnan Saygun'u anmak üzere onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde çok özel bir konser gerçekleştirecek. Saygun'a Armağan adını taşıyan konserin solistleri, Fransız vçellist Marc Coppey ve Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:24
        BİFO'dan Saygun'a Armağan konseri
        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, müzik tarihimizin öncü bestecisi, müzikolog ve eğitmen Ahmed Adnan Saygun için 6 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de bir anma konseri gerçekleştirecek. Bu özel gecede onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’ya güçlü tekniğiyle tanınan Fransız çellist Marc Coppey eşlik edecek. Saygun’un ulusal renkleri modern bir orkestral yapıyla temsil eden “Viyolonsel Konçertosu”, Coppey’nin incelikli yorumuyla buluşacak.

        Konserde, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden ve Saygun’un da işbirliği için Anadolu’da halk müziği araştırmaları yaptığı Béla Bartók’un en sevilen yapıtlarından biri olan “Orkestra için Konçerto” yer alacak. Macar halk müziğinden ilham alan temaları, enerjik ritimleri ve orkestral zenginliğiyle öne çıkan bu eserin ardından, genç şef Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul, Saygun’un, Anadolu’nun özgün köklerinden etkilenerek bestelediği “Manastır Türküsü”nü yorumlayarak konserin güçlü finaline imza atacak.

        Anma konseri, Saygun ve Bartók gibi iki usta bestecinin beslendiği kültürler arası köprüler üzerine düşünmek ve ulusal ezgilerin 20. yüzyılın müzik diliyle nasıl bütünleştiğini deneyimlemek adına kaçırılmayacak bir fırsat...

        SAYGUN’A ARMAĞAN KONSER PROGRAMI

        6 Kasım 2025 Perşembe, 20.00

        İstanbul Lütfi Kırdar ICEC Aydın Büke ve Sibil Arsenyan ile konser öncesi söyleşi

        19.00-19.30, Dolmabahçe Salonu / İstanbul Lütfi Kırdar ICEC

        BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

        GÜRER AYKAL şef

        MARC COPPEY viyolonsel

        KORO İSTANBUL

        KÜBRA ŞENYAYLAR koro şefi

        • SAYGUN Viyolonsel Konçertosu, op.74
        • BARTÓK Orkestra için Konçerto, Sz.116

        SAYGUN Manastır Türküsü

