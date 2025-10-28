BİFO'dan Saygun’a Armağan konseri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, müzik tarihimizin öncü bestecisi, müzikolog ve eğitmen Ahmed Adnan Saygun için 6 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar ICEC'de bir anma konseri gerçekleştirecek. Bu özel gecede onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO’ya güçlü tekniğiyle tanınan Fransız çellist Marc Coppey eşlik edecek. Saygun’un ulusal renkleri modern bir orkestral yapıyla temsil eden “Viyolonsel Konçertosu”, Coppey’nin incelikli yorumuyla buluşacak.

Konserde, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden ve Saygun’un da işbirliği için Anadolu’da halk müziği araştırmaları yaptığı Béla Bartók’un en sevilen yapıtlarından biri olan “Orkestra için Konçerto” yer alacak. Macar halk müziğinden ilham alan temaları, enerjik ritimleri ve orkestral zenginliğiyle öne çıkan bu eserin ardından, genç şef Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul, Saygun’un, Anadolu’nun özgün köklerinden etkilenerek bestelediği “Manastır Türküsü”nü yorumlayarak konserin güçlü finaline imza atacak.

Anma konseri, Saygun ve Bartók gibi iki usta bestecinin beslendiği kültürler arası köprüler üzerine düşünmek ve ulusal ezgilerin 20. yüzyılın müzik diliyle nasıl bütünleştiğini deneyimlemek adına kaçırılmayacak bir fırsat...

SAYGUN’A ARMAĞAN KONSER PROGRAMI 6 Kasım 2025 Perşembe, 20.00 İstanbul Lütfi Kırdar ICEC Aydın Büke ve Sibil Arsenyan ile konser öncesi söyleşi 19.00-19.30, Dolmabahçe Salonu / İstanbul Lütfi Kırdar ICEC BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI GÜRER AYKAL şef MARC COPPEY viyolonsel KORO İSTANBUL KÜBRA ŞENYAYLAR koro şefi SAYGUN Viyolonsel Konçertosu, op.74

Viyolonsel Konçertosu, op.74 BARTÓK Orkestra için Konçerto, Sz.116 SAYGUN Manastır Türküsü