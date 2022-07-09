Biden’dan yeni gaf: Kendisine yazılan cümleyi okudu

HABERTURK.COM / İHA

ABD Başkanı Joe Biden’dan yeni bir gaf geldi.

ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan "cümlenin sonunu tekrar oku" şeklindeki notları da okudu.

ABD Başkanı Biden daha önce Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” şeklinde hitap etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.