Biden kimdir, kaç yaşında? Joe Biden'ın hayatı ve biyografisi

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Pennsylvania'nın Scranton şehrinde dünyaya gelen Joseph Robinette Biden Jr., Amerikan politikasının en tanınmış figürlerinden biri haline gelmiştir. Uzun senatörlük kariyeri, başkan yardımcılığı dönemi ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilmesi, Biden'ın siyasi yolculuğunun önemli dönüm noktalarıdır. Kişisel yaşamındaki acılar ve başarılar, onun kamuoyu önündeki imajını şekillendirmiştir. Bu yazımızda, Biden'ın hayatının önemli anlarına ve politik kariyerine detaylı bir bakış sunacağız.

Joe Biden Kimdir?

Joseph Robinette Biden Jr., 20 Kasım 1942 tarihinde ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Scranton şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesi İrlanda kökenli Katolik bir ailedir ve Biden, dört çocuklu ailenin en büyüğüdür. Babası Joseph Biden Sr., çeşitli işlerde çalışmış ve aile zaman zaman ekonomik zorluklar yaşamıştır.

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Biden, gençlik yıllarında futbol ve beyzbol gibi sporlarla ilgilenmiş, liderlik yetenekleri ve halkla ilişkiler konusundaki becerileriyle dikkat çekmiştir. Liseyi Delaware'de tamamladıktan sonra, Delaware Üniversitesi'nde tarih ve siyaset bilimi okumuştur. Üniversitede aktif bir öğrenci yaşamı sürdüren Biden, öğrenci senatosunda yer almış ve çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmuştur. Hukuk eğitimini almak için Syracuse Üniversitesi'ne gitmiş, burada hukuk derecesini tamamlamış ve avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Genç yaşta siyasete atılan Biden, 29 yaşında iken 1972 yılında Delaware'den ABD Senatosu'na seçilerek, o dönem için Senato'nun en genç üyelerinden biri olmuştur.

Siyasi kariyeri boyunca, özellikle dış ilişkiler ve adalet sistemi konularında aktif roller üstlenmiş, birçok önemli yasa tasarısının geçirilmesinde kilit rol oynamıştır. 2008 yılında Barack Obama'nın başkanlık kampanyasına katılmış ve Obama'nın başkan seçilmesiyle birlikte ABD'nin 47. Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde, özellikle sağlık reformu, ekonomik krizle mücadele ve uluslararası ilişkiler alanında önemli katkılarda bulunmuştur. 2020 yılında Demokrat Parti'den ABD Başkanlığına aday olmuş ve Kasım ayında yapılan seçimlerde Donald Trump'a karşı zafer kazanarak ABD'nin 46. Başkanı olmuştur. Biden, başkanlığa seçildiğinde, göreve başlayan en yaşlı başkan olma rekorunu kırmıştır. Başkanlık döneminde pandemiyle mücadele, ekonomik kurtarma, iklim değişikliği, ırkçılık ve toplumsal eşitlik gibi konulara odaklanmıştır.

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Kişisel yaşamına bakıldığında, Biden 1972 yılında Neilia Hunter ile evlenmiş ancak aynı yıl içinde geçirdikleri bir trafik kazasında eşi ve kızını kaybetmiştir. Bu olaydan sonra iki oğluyla birlikte hayata devam eden Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiş ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Biden Nereli?

Joe Biden kaç yaşında sorusu Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut başkanı hakkında merak edilen sorulardan biridir. 20 Kasım 1942 tarihinde Pennsylvania'nın Scranton şehrinde dünyaya gelen Joseph Robinette Biden Jr, Amerikan tarihinde başkanlık görevine seçilen en yaşlı kişi olma özelliğini taşımaktadır.

Joe Biden Hayatı

Joe Biden'ın hayatı, Amerikan siyasetinin en deneyimli figürlerinden biri olarak çeşitli önemli dönemler ve kişisel trajedilerle doludur. İşte Biden'ın hayatına dair detaylı ve özgün bilgiler:

Erken Yaşam ve Eğitim:

Joe Biden, 20 Kasım 1942'de Scranton, Pennsylvania'da doğdu.

Ailesinin maddi zorluklar yaşaması nedeniyle çocukluğu sıkıntılarla geçti.

Hukuk eğitimini Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Siyasi Kariyerinin Başlangıcı:

Genç yaşta siyasete atıldı ve 1972 yılında Delaware Senatörü olarak seçilerek, ABD Senatosu'ndaki en genç üyelerden biri oldu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato Yargı Komitesi'nde önemli görevler üstlendi.

Kişisel Trajediler ve Aile Hayatı:

1972 yılında, Senato'ya seçilmesinden kısa bir süre sonra, eşi Neilia ve kızı Naomi, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

İki oğlu Beau ve Hunter kazadan yaralı kurtuldu. Bu trajedi, Biden'ın hayatında derin izler bıraktı.

1977 yılında Jill Jacobs ile evlendi ve bu evlilikten Ashley adında bir kızı oldu.

Başkan Yardımcılığı:

2009-2017 yılları arasında Başkan Barack Obama'nın yanında ABD'nin 47. Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Görev süresi boyunca iç ve dış politikada önemli roller üstlendi, özellikle sağlık reformu ve Irak'tan çekilme konularında etkili oldu.

2020 Başkanlık Seçimleri ve Başkanlık:

2020 seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak yarıştı ve Donald Trump'a karşı zafer kazanarak ABD'nin 46. Başkanı oldu.

Başkan olarak, pandemiyle mücadele, ekonomik iyileşme, iklim değişikliği, toplumsal adalet ve birliği teşvik etmeyi öncelikleri arasına aldı.

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