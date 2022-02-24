Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan kriz bugün zirveye tırmandı. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine operasyon başlattı. Harekatın başlamasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hayatı araştırılıyor. İşte Vladimir Putin hayatı hakkında merak edilenler...

VLADIMIR PUTIN KİMDİR?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde Sovyetler Birliği'nin Leningrad (bugünkü adıyla Sankt Peterburg) şehrinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümünde tamamlayarak 1975'te yüksek lisansını da ekonomi alanında yaptı.

Bir süre Doğu Almanya'da Sovyet İstihbarat Servisi KGB dahilinde görev yapan Vladimir Putin, 1990 yılında Leningard Şehir Konseyi'nde danışmanlık yaptı ve 1991-1992 yılları arasında Belediye başkan yardımcılığı ve Belediye Konseyi Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı yaptı.

1996'da Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığı'na atanan Putin, 1 yıl boyunca bu görevde bulundu ve ardından Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanlığı ve Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Bakşanı olarak görev aldı.

16 Ağustos 1999'da Rusya Başbakanı olarak göreve geldi ve 31 Aralık 1999'da Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in istifa etmesiyle geçici olarak seçimlere kadar Devlet Başkanı oldu.

Seçimlerde ise %50'nin üzerinde oy alan Putin, ilk turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak başkanlık koltuğunu Dmitri Medvedev'e bırakarak yeniden Rusya Başbakanı oldu.

4 Mart 2012'de yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerinde aldığı %63.6 oyla 3'üncü kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanı olmuştur.

Putin 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Günümüzde de halen Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapmaktadır.

VLADIMIR PUTIN EVLİ Mİ?

Putin 28 Temmuz 1983'te Lüdmila Putina ile evlendi ve 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar. 28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Mariya Putina ve 31 Ağustos 1986'da Dresden, Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızları var.

Nisan 2008'de Moskovsky Korrespondent'i Putin'in Shkrebneva'dan boşandığını ve ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva ile nişanlandığını bildirdi. Haber reddedildi ve kısa bir süre sonra gazete kapatıldı. Putin ve Shkrebneva, Kabaeva ile olan ilişkisinin durumu bir spekülasyon konusu haline gelirken, eş olarak birlikte kamuoyuna görünmeye devam etti.

Putin ile eşi Lüdmila Putina ile 6 Haziran 2013 tarihinde karşılıkla olarak boşanma kararı alarak boşandılar.