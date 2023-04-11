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Biden imzaladı: ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durum sona erdi

ABD Başkanı Biden, ülkesinde 2020 yılında ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı

Giriş: 11.04.2023 - 03:39 | Güncelleme: ABONE OL
Biden imzaladı: ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durum sona erdi
AA

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durum halinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı.

Biden, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği ve geçen aylarda Kongre'nin her iki kanadından da geçen yasa tasarısını onayladı.

Böylece federal sağlık programları Medicare ve Medicaid kapsamında salgınla ilgili bir dizi muafiyete son verilecek.

AA'nın haberine göre ülkede uzun süredir Kovid-19 kaynaklı önlemler büyük ölçüde gevşetilmişti.

Salgınla birlikte gelen aşı ve maske zorunluluğu gibi kamu sağlığına ilişkin bir dizi düzenlemeye karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Biden'ın geçen yıl "Kovid-19 salgını bitti." açıklamasına atıfla, söz konusu yasa tasarısını gündeme getirmişti.

Tasarısı, Temsilciler Meclisinde 210 "hayır" oyuna karşın 220 "evet" oyu ile kabul edilmişti. Senatoda ise 23 "hayır" oyuna karşı 68 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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