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        Haberler Dünya Biden'dan tren kazasında kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret - Dünya haberleri

        Biden'dan tren kazasında kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret

        ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazasında yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret ederek halkla dayanışma mesajı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 03:55 Güncelleme: 17.02.2024 - 03:55
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        Biden'dan East Palestine bölgesine ziyaret
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        ABD Başkanı Biden, tren kazasının yıl dönümünde Ohio'yu ziyaret etti.

        East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmeleri ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.

        Kasabanın yeniden ihyası için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

        OHIO'DA ZEHİRLİ KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN RAYDAN ÇIKTIĞI KAZA

        ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.

        Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

        Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

        Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #joe biden
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