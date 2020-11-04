Biden'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama!

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ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Biden'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün buradayım, şunu söylemek için buradayım. Seçimi kazanmak için doğru yolda ilerliyoruz. Daha önce hiç karşılaşılmadık sayıda postayla oy kullanıldı, bu yüzden hepsinin sayılmasını bekleyeceğiz. Ama kendimizi iyi hissediyoruz.

Arizona'dan ve Minnesota'dan iyi haberler geldi. Wisconsin ve Michigan ile ilgili de iyi hissediyoruz. Yarın sabah kadar sonuçları öğrenebiliriz ama belki biraz daha uzun da sürebilir. Bu uzun sürecek.

İnancınızı kaybetmeyin bu seçimi kazanacağız."