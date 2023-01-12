Biden'a ait bir başka ofisten daha "gizli belgeler" çıktı

HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde bulunan "gizli belgeler" ile ilgili inceleme devam ederken, Biden'a ait bir başka ofiste daha "gizli belgeler" bulundu.

İlk olarak NBC News'ün açıkladığı haberi, Associated Press'e konuşan kaynak doğruladı. AP'ye kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, Biden'a ait bir başka ofiste daha gizli belgelerin bulunduğunu, ancak belgeler hassas bilgiler içerdiği için daha fazla ayrıntı paylaşmayacağını söyledi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI Diğer yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Biden'ın eski ofisinde başlatılan incelemeyle ilgili sürecin devam ettiğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığının incelemesinin sürdüğünü söyledi. Biden'ın, açıkladığı gibi, belgelerin içeriğinden haberdar olmadığını söyleyen Jean-Pierre, bu hususta Başkanın açıklamaları üzerine paylaşacak başka bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

BIDEN: ŞAŞIRDIM ABD Başkanı Joe Biden, kişisel ofisinde "gizli belgelerin" bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek, avukatlarının yapılması gerekeni yaptığını ifade etmişti. "O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum." diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.