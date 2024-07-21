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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklayıp denize attılar! | Son dakika haberleri

        Avcılar'da feci cinayet! Bıçaklayıp denize attılar

        İstanbul Avcılar'da bir kişi, tartıştığı kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlarca yaralı halde denize atılan Serdar Ala polis tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Ala tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:57
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        Bıçaklayıp denize attılar!
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        Avcılar sahilinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

        İHA'nın haberine göre hayatını kaybeden Serdar Ala'nın kavga esnasında silahını çektiği ancak silah ateş almayınca Eray A. tarafından bıçaklandıktan sonra denize atıldığı iddia edildi. Hayatını kaybeden kişinin 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI

        Olay, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ala ile Eray A., Onur Ö. ve Hüseyin E. isimli kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle silahına davranan Serdar Ala, ateş etmek istedi ancak silahı ateş almadı. Bunun üzerine Eray A. elindeki bıçakla Serdar Ala'yı göğsünden bıçakladı. Eray A., Serdar Ala'yı bıçakladıktan sonra arkadaşı Onur Ö. ile birlikte denize attı. Yaralı halde denize düşen Serdar Ala, can havliyle denizden çıkmaya çalışırken şüphelilerin üzerine geldiğini görünce yüzerek kaçmaya çalıştı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        Polisin yardımıyla denizden çıkarılan yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan Ala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Serdar Ala'nın 25 suç kaydı ve diğer şüphelilerin ise toplamda 37 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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