Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklayarak öldürdü sonra başında sela okudu

Bıçaklayarak öldürdüğü kişinin başında sela okudu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada Ercan Öztürk(36), Metin K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öztürk, ağır yaralı olarak yerde yatarken başında sela okuduktan sonra kaçan Metin K,. polis tarafından yakalandı.

02.06.2022 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bıçaklayarak öldürdü sonra başında sela okudu
Bıçaklayarak öldürdü sonra başında sela okudu
0:00 / 0:00
DHA

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, sokak üzerinde arkadaşları ile birlikte oturduğu sırada yoldan geçen Metin K. ile aralarında henüz bilinemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki kelebek diye tabir edilen bıçakla Öztürk’ü göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., Öztürk’ün başında bir süre sela okuduktan sonra kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı olarak götürdüğü Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Metin K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu
2 üniversitelinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
2 üniversitelinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Rehin alma olayında şüpheliyi etkisiz hale getiren komiserin tutuklandığı iddiası yalanlandı
Rehin alma olayında şüpheliyi etkisiz hale getiren komiserin tutuklandığı iddiası yalanlandı
Şırnak'ta katliam gibi kaza! 5 ölü
Şırnak'ta katliam gibi kaza! 5 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.