Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar #bibuluşma konukları Berkay Ateş ve Yiğit Sertdemir

        #bibuluşma konukları Berkay Ateş ve Yiğit Sertdemir

        "#bibuluşma" söyleşileri "Uykusuz Bir Rüya, Salim" oyunun yazar ve başrol oyuncusu Berkay Ateş ve oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir ile 12 Şubat Pazartesi Fişekhane'de devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 00:03 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Berkay Ateş-Yiğit Sertdemir 'bibuluşma'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tiyatro sohbetleri serisi #bibuluşma, ünlü oyuncu Berkay Ateş’in yazıp oynadığı “Uykusuz Bir Rüya, Salim” ile devam ediyor.

        “Uykusuz Bir Rüya, Salim”in Fişekhane’de 12 Şubat Pazartesi, 20.30’da gerçekleşecek gösteriminin hemen ardından, oyuncu Berkay Ateş ile oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir, tiyatro eleştirmeni Bahar Çuhadar’ın sorularını yanıtlamak üzere sahnede, seyirci karşısına çıkacak.

        Biletinial ve Fişekhane ortaklığında her ay gerçekleştirilen sohbet serisi seyircilerin katılımına da açık olup söyleşinin final bölümünde kendilerine önceden dağıtılan #bisoru kartlarında yer alan eğlenceli soruları iki tiyatro sanatçısına yöneltebilecek.

        Bugüne dek gerek sinema ve dizilerde gerek tiyatro oyunlarında birbirinden başarılı performanslara imza atan Berkay Ateş ve oyuncunun aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi’nden hocası da olan yönetmen Yiğit Sertdemir oyun sürecini anlatacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Biletinial
        #bibuluşma
        #Berkay Ateş
        #Yiğit Sertdemir
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Aliyev 10 kişiden 9'unun oyunu aldı
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        Fenerbahçe çeyrek finalde!
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        İsrail ateşkes teklifini reddetti
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Çağlayan Adliyesi saldırısının detayları ortaya çıktı
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Düğün magandası tutuklandı!
        Düğün magandası tutuklandı!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Habertürk Anasayfa