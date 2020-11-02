Biberiye tarih boyunca yaygın olarak kullanılmış lezzetli bir baharat ve şifalı bir bitkidir. Ballıbabagiller familyasına “Rosmarinus officinalis” aittir. Akdeniz bölgesi bitkisinin boyu 2 metreyi bulabilir. Hoş kokulu, mavi ve eflatun çiçekleri olan biberiyenin yaprakları ve çiçeklerinden esans elde edilir. Ayrıca biberiyenin taze veya kuru yaprakları baharat veya çay olarak tüketilebilir. Biberiye özleri, yiyeceklerin raf ömrünü arttırmak için doğal antioksidan olarak kullanılır. Biberiye yaygın olarak kullanılan geleneksel ağrı dindirici ve iltihap giderici şifalı bir bitki ve baharattır. Hafızayı güçlendirici etkisi olan biberiye pek çok nörolojik ve sinirsel sorunun giderilmesi için kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle Alzheimer ve demans hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılması önerilmektedir. Pek çok vitamin ve mineral içeren bu faydalı bitki ayrıca oldukça güçlü bir antioksidandır. Biberiye özü ve yağı serbest radikallere karşı koruyucudur. Bu sebeple uzmanlar onun kanseri önlediği görüşündedir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren biberiye ayrıca eklem rahatsızlıklarına, kalp sağlığına ve kas spazmlarına karşı etkilidir. Baharat olarak çok yaygın kullanılan biberiyenin yağı ve çayı da şifa amacıyla kullanılabilmektedir.

Biberiye Çayının Faydaları Nelerdir?

• Hazımsızlığa ve dispepsiye (karın üst bölgesinde geçmeyen ağrı) iyi gelebilir.

• Alzhemier ve benzeri hastalıklara iyi gelebilir. Beyni genç tutar.

• Zihinsel ve bilişsel yetenekleri geliştirir. Konsantrasyon sağlar.

• Göz sağlığına iyi gelir. Astıma iyi gelir.

• Esanslı kokusuyla hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu artırır. Bu yönüyle adaçayı ile benzerlik gösterir.

• Kaynamış biberiye çayının buharını solumak baş ağrısını giderir. Özellikle migren kaynaklı yaşanan ağrıların dindirilmesi için biberiye çayı tüketilmesi önerilir.

• Kanser ve benzeri bağışıklık sistemine savaş açan hastalıklardan korunmayı sağlar. Özellikle meme kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı bilinir.

• Diüretik bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır.

• Solunum yollarını açmasından ötürü sinüzit benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılır.

• Ağız ve boğaz bölgesinde meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan güçlü bir antiseptiktir.

• Güçlü bir adet söktürücüdür.

• Biberiye çayı en çok kabızlık sorunlarının giderilmesi için kullanılır.

• Kas ağrılarını ve spazmları rahatlatmak amacıyla kullanılması tavsiye edilir.

• Biberiye çayı toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırdığı için detoks etkisi gösterir.

• Kan dolaşımını artırır. Beyne ve kalbe daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olur.

• Stresi azaltması ve rahatlama sağlaması nedeniyle tercih edilir.

• Saç bakımında ve güzelliğinde etkilidir. Saçın uzamasına yardımcı olur.

• Kronik hastalıkları engeller.

• Yararlı bağırsak bakterilerini çoğaltır. Bu bitki hem lezzet hem de besin sağlar. Biberiye özleri ve aktif bileşiklerinden ikisi olan karnosik asit mikro florayı dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini destekler. Sonuç olarak; sindiriminiz artacak ve vücudunuz yağları parçalamakta daha verimli hale gelecektir. Dengeli bir bağırsak, bağışıklık sisteminizi güçlü tuttuğundan, daha az sıklıkta hastalanırsınız.

• Vitamin deposudur. Biberiye çayı da mükemmel bir A vitamini, C vitamini, karotenoidler, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağıdır. Vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için bu besin maddelerine ihtiyacı vardır. Biberiye içindeki mineraller, elektrolit dengesini yeniden sağlamaya yardımcı olur ve kas spazmlarını hafifletebilir.

Biberiye Çayı Nasıl Yapılır?

Biberiyenin içinde bulunan besinlerden faydalanmak için 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağı bir fincan suda 10 dakika kaynatılır, biraz bekledikten sonra içime hazırdır.

Zencefilli Biberiyeli Çayı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

• Serçe parmak büyüklüğünde zencefil

• 1 dal taze biberiye

• Yarım tatlı kaşığı bal

• 1 bardak sıcak su.

Hazırlanışı: Sıcak suyun içine taze zencefil, biberiye ve balı ilave edin. Eriyene kadar karıştırın. 10 dakika demlemeye bırakın. Süzerek içilebilir. Biberiye çayı tok karnına içilir ve uyku yapabilir. Günde 1 fincandan fazla tüketmemelisiniz. Düzenli olarak 1 hafta kullandıktan sonra en az 1 hafta ara verilmeniz gerekmektedir.