"Akşam yemeğinde bugün ne yapsam?" diye düşünen ev hanımlarımızın zahmetsiz ve kolay şekilde sunduğu yemeklerden olan pilav nedir? Bezelyeli pilav nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Bezelyeli pilav tarifi nedir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
BEZELYELİ PİLAV NASIL YAPILIR?
Misafir geleceği zaman ilk yapacağımız yemekler arasında pilav yer almaktadır. Pilav sevemeyen insan sayısı çok azdır. Tek düze olmaktan sıkıldıysanız işte size önerim pilavınıza biraz bezelye taneleri atarak onu daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden bu akşamki menünüzde Bezelyeli pilavımıza yer verin.
BEZELYELİ PİLAV TARİFİ
- 2 su bardağı pirinç
- 150 gr bezelye
- 3 su bardağı tavuk veya et suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
- Yeteri kadar tuz
- 1-2 adet limon tuzu
BEZELYELİ PİLAV YAPILIŞI
- Pirinçleri ayıklayıp bol suya koyalım. 2 tane limon tuzu ve biraz sıcak su ilave edip bekletirsek daha lezzetli olacaktır.
- Beklettiğiniz pirinci iyicene yıkayın.
- Tercihinize göre tereyağı veya sıvı yağı tencerede kızdırın.
- Üzerine pirinçleri ekleyip kavurun.
- Pirinçler kavrulduktan sonra üzerine et veya tavuk suyunu dökün.
- Tuzunu ilave edip kapağını kapatın.
- Pirinç suyunu çekip piştikten sonra üzerlerine haşlanmış bezelyeleri döküp karıştırdıktan sonra dinlenmesi için peçete örtün veya bir sofra bezine sarın.
BEZELYELİ PİLAV PÜF NOKTALARI
- Pirincin nişastası gitsin diye 1 saat kadar tuzlu sıcak suda bekletiyoruz.
- Pirinçleri ne kadar kavurursanız o kadar lezzetli olacaktır.
- Pilavın içerisine haşlanmış mısır ekleyebilirisiniz.
- Havuç ekleyip havuçlu bezelyeli pilavı da deneyebilirsiniz.
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