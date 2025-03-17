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        Haberler Gündem Yargı Beyza Nur'u öldüren Akoğlu'na “iyi hal” indirimi: Bakanlık itiraz etti | Son dakika haberleri

        Beyza Nur'u öldüren Akoğlu'na “iyi hal” indirimi: Bakanlık itiraz etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beyza Nur Kaya'yı öldüren katil sevgiliye, 112'yi aradığı için uygulanan iyi hal indirimine isyan etti. İstinaf mahkemesine başvuran bakanlık, katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Başvuruda, hakimlerin toplumsal gerçekleri görmeleri gerektiği de ifade edildi. Habertürk Ankara'dan Emre Aytekin'in haberi..

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 17.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:53
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        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
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        Ankara’da yaşayan üniversite öğrencisi Beyza Nur Kaya, sevgilisi Ege Rüştü Akoğlu tarafından Keçiören’de silahla vurularak 19 ekim 2023'te öldürüldü. Akoğlu, cinayetin ardından tutuklanarak hakkında dava açıldı.

        Yargılama sonunda ise Akoğlu’na "kadına karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanığın olaydan sonra 112’yi araması, komşulara haber vermesi ve zor kullanmadan ekip otosuna binmesi gibi gerekçelere iyi hal indirimi uygulandı. Verilen ceza müebbet hapis cezasına çevrildi.

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        HAKİMLER TOPLUMSAL GERÇEKLERİ GÖRMELİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, karara itiraz etti istinafa başvurdu. Sanık hakkında uygulanan iyi hal indirimine isyan etti. Başvuruda, kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği, hakimlerin toplumsal gerçekleri görmesi gerektiği vurgulanarak indirim şartlarının oluşmadığı belirtildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesi gerektiği ifade edildi.

        "HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ YAPILMAMASINDA BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMİŞTİR"

        İstinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza dairesi tarafından 26 Şubat'ta yapıldı. Daire, istinaf başvurularının reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararının onadı. Kararda, "haksız tahrik’ indirimi yapılmamasında bir isabetsizlik görülmemiştir" denildi. Daire ayrıca bakanlığın itirazına yönelik bir cevap vermedi.

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