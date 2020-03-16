16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlkbahar mevsiminin müjdecisi leylekler, hava sıcaklıklarının artmasıyla Konya'nın Beyşehir ilçesindeki "Leylekler Vadisi"ndeki yuvalarına gelip yerleşmeye başladı.
AA'nın haberine göre Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birini misafir eden Beyşehir Gölü'nde, kıyılara gelmeye başlayan kuşlar baharı müjdeliyor. Şubat ayının son günlerinde ilçeye gelmeye başlayan leylekler, ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan ve "Leylekler Vadisi" adı verilen, ardıç ağaçlarıyla kaplı alanda yer alan yuvalarına yerleşti.
Küçük gruplar halinde gelen leylekler, ardıç ağaçlarının üzerindeki yuvalarına konup, gökyüzünde kanat çırparak ilginç görüntüler oluşturuyor.
"VADİDEKİ YUVALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ LEYLEKLERLE DOLDU"
Yeşildağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Davutoğlu, yaptığı açıklamada, "Leylekler Vadisi"nin, Türkiye'nin en büyük leylek kolonilerinden birine ev sahipliği yaptığını söyledi.
Ağustos ayının sonlarında daha sıcak ülkelere göç eden leyleklerin, şubat ayının sonlarında Beyşehir'deki yuvalarına gelmeye başladığını ifade eden Davutoğlu, "Aslında daha geç dönemde geliyorlardı. Zannediyorum havaların iyi olmasından kaynaklı, bu yıl erkenden geldiler. Vadideki yuvaların büyük bölümü leyleklerle doldu. Boş olan yuvalar da var ama bu ayın sonuna kadar yuvaların tamamen dolmasını bekliyoruz" dedi.
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