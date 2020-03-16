Ağustos ayının sonlarında daha sıcak ülkelere göç eden leyleklerin, şubat ayının sonlarında Beyşehir'deki yuvalarına gelmeye başladığını ifade eden Davutoğlu, "Aslında daha geç dönemde geliyorlardı. Zannediyorum havaların iyi olmasından kaynaklı, bu yıl erkenden geldiler. Vadideki yuvaların büyük bölümü leyleklerle doldu. Boş olan yuvalar da var ama bu ayın sonuna kadar yuvaların tamamen dolmasını bekliyoruz" dedi.