Beypiliç Boluspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Şevket Teker, Mustafa Han, Uğur Erdoğan

Beypiliç Boluspor: Yavuz Aygün, Hefhi Özer, Gökhan Sazdağ (Dk. 119 Oğuzhan Erbay),Marlon Da Silva (Dk. 99 Kerim Alıcı),Nemanji Mihajlovic (Dk. 63 Muhammed Bayır),Muhammet Arslantaş (Dk. 46 Rydell Poepon),Muhammet Yöndem (Dk. 106 Hamza Gür),Alican Özfesli, Ali Keten, Fatih Özkan, Ange Aboa Belibi (Dk. 46 Tugay Kaçar)

Kahramanmaraşspor: Murat Hacıoğlu, Mert Ilıman, Hüseyin Cihan Avcu (Dk. 63 Recep Türköz),Osman Bodur, Halil Uysal (Dk. 108 Eren Taşkın),Emin Altunay (Dk. 83 Talha Mayhoş),Erdem Koçal, Kadir Kaan Özdemir, Yakup Ramazan Zorlu (Dk. 33 Burak Köksel),Doğanay Kılıç, Orhan Evci

Goller: Dk. 74 Halil Uysal (Kahramanmaraşspor),Dk. 77 Gökhan Sazdağı, Dk. 109 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Hüseyin Cihan Avcu, Dk. 67 Kadir Kaan Özdemir, Dk. 90+1 Osman Bodur, Dk. 102 Recep Türköz (Kahramanmaraşspor)