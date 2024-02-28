Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beypazarı'nda sobadan çıkan yangında öldü

        Beypazarı'nda sobadan çıkan yangında öldü

        Ankara Beypazarı'ndaki evinde soba yakmaya çalışırken yanıcı maddenin parlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 06:36 Güncelleme: 28.02.2024 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sobadan çıkan yangında öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Mehmet Uluca (68), sobayı yakmaya çalışırken kullandığı yanıcı maddenin parlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

        Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köst Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uluca, yalnız yaşadığı evinde sobaya yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştı.

        YANICI MADDE PARLADI, ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI

        Yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Uluca, evden çıkarılarak, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Uluca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Uluca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara
        #BEYPAZARI
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tutuklanan Çin ajanlarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı
        Tutuklanan Çin ajanlarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Fenerbahçe 17 maç sonra kayıp!
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Bursa'da 'Kafes-46' operasyonu: 21 tutuklama
        Bursa'da 'Kafes-46' operasyonu: 21 tutuklama
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        ABD'de 'Ukrayna' krizi
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        Fenerbahçe'ye kupada şok!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        İbrahim Yıldız yazdı: Beklenen sonuç!
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        Bir günde 7 kadın öldürüldü
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Navalny'in avukatı tutuklandı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        Çin'de yapay zekayla ilk çizgi dizi yapıldı
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        'Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen'
        Mira'dan güzel haber var
        Mira'dan güzel haber var
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 27. haftanın panoraması
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Seçim öncesi ve sonrası beklenti ne?
        Habertürk Anasayfa