Beypazarı'nda sobadan çıkan yangında öldü
Ankara Beypazarı'ndaki evinde soba yakmaya çalışırken yanıcı maddenin parlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Mehmet Uluca (68), sobayı yakmaya çalışırken kullandığı yanıcı maddenin parlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köst Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Uluca, yalnız yaşadığı evinde sobaya yanıcı madde dökerek tutuşturmaya çalıştı.
YANICI MADDE PARLADI, ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI
Yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin arasında kalıp ağır yaralanan Uluca, evden çıkarılarak, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Uluca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Uluca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.